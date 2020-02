Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 08:50 del 22 febbraio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La situazione del meteo e del traffico di sabato 22 febbraio. Prima di mettervi in viaggio scegliete il tragitto più veloce per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Tempo stabile e cieli ampiamente soleggiati su tutto lo Stivale, con possibili foschie mattutine tra bassa Lombardia e Romagna. Sterili velature sparse sull’Appennino meridionale e sulla Sardegna meridionale. Temperature massime comprese fra 12 e 17 gradi, di poco superiori su Sardegna e litorale laziale.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 08:50

Aosta

A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) Tratto chiuso tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 22/02/2020 per lavori.

Cremona

A1 Milano-Bologna (Km 74 – direzione: Napoli) L’uscita di Fiorenzuola è chiusa al traffico provenendo da Milano per Ripristino incidente. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud.

Genova

A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 30.8 – direzione: Ventimiglia) Coda di 2 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori in corso.

Bologna

A22 Brennero-Modena Nebbia tra Pegognaga e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

Firenze

A1 Bologna-Firenze (Km 261.5 – direzione: Milano) Traffico rallentato tra Calenzano e Barberino di Mugello per il transito di un trasporto eccezionale.

Salerno

A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.