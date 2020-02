In F1 è psicosi Coronavirus. I vertici della McLaren hanno vietato ad un nostro collega cinese l’ingresso all’interno dell’hospitality.

Il Coronavirus si sta espandendo a macchia d’olio in tutto il mondo. Sono sempre di più i casi che si registrano giorno dopo giorno ed è proprio di oggi la notizia che sarebbe ormai giunto anche in Italia. La F1 non è insensibile alla questione, basti pensare che si è già deciso di rinviare il GP di Cina a data da destinarsi.

In tutto il mondo però si sta diffondendo una vera e propria psicosi in tal senso. La paura sta causando anche in un certo qual modo casi di razzismo con persone che vengono “ghettizzate” solo in base alla nazionalità di provenienza.

