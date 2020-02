Alex Rins e Joan Mir chiudono con una doppietta la prima giornata di test MotoGP in Qatar. Ora la Suzuki spaventa anche i migliori, Marc Marquez compreso

Che nel Mondiale 2020 di MotoGP bisognerà fare i conti anche con la Suzuki, la squadra giapponese lo ha ribadito fin dalla prima giornata di test in Qatar. Le prove a Losail si sono infatti aperte con una doppietta firmata da Alex Rins e Joan Mir, divisi tra di loro da appena due millesimi. I crono velocissimi stabiliti dai due piloti spagnoli a fine giornata sottolineano i passi in avanti compiuti dalla GSX-RR anche su quel fronte in cui era più svantaggiata: il giro secco. Ma è soprattutto il passo gara che ha dimostrato la solidità della moto nipponica.

“Abbiamo montato un treno di gomme morbide a fine giornata per vedere come ci saremmo comportati nel giro secco”, ha raccontato Rins. “Mi sono spaventato un po’, perché la temperatura era un po’ bassa e quindi anche l’aderenza. Ma il tempo c’era e sono contento di questo, come anche del modo in cui è andato il resto della giornata. Siamo riusciti a provare molte soluzioni diverse, alcune standard e altre nuove, che non eravamo riusciti a testare a Sepang, e sinceramente è stata una sessione produttiva. Domani e dopodomani continueremo a dare il massimo, l’obiettivo è proseguire con i miglioramenti”.

Che la Suzuki possa spaventare addirittura il campione del mondo in carica Marc Marquez è emerso quando il Cabroncito ha marcato a uomo Rins in più occasioni, francobollandosi ai suoi tubi di scarico. “Non credo che Marc mi abbia preso a riferimento, semplicemente siamo usciti dai box insieme un paio di volte”, scrolla le spalle Alex. “Oggi è solo il primo giorno e ciascuno si è concentrato soprattutto su se stesso. Ma anche io ho fatto qualche giro con Petrucci e Marquez e ho notato che sul dritto ci manca un po’ di velocità, forse perché loro hanno un motore a V e noi in linea, però poi compensiamo in curva”.

Joan Mir secondo a pochi millesimi

Soddisfatto anche il suo compagno di squadra Joan Mir, ormai stabilmente tra i primi: “Abbiamo lavorato un po’ sotto tutti gli aspetti, non solo sul giro secco ma anche sul passo. Ma è vero che, quando abbiamo montato la gomma nuova, le sensazioni sono migliorate molto, i tempi sono arrivati con molta più facilità. Sono contento: sono rimasto nelle prime posizioni per tutto il giorno, fin dal primo momento in cui sono salito in moto mi sono trovato bene, ho avuto buone sensazioni e fiducia, e questo è importante”.

Se il team azzurro andrà avanti così, le soddisfazioni potrebbero cominciare ad arrivare fin dai primi Gran Premi: “Spero di mantenere questo feeling, se così sarà mi aspetto un buon inizio di campionato”, conclude Mir. “Continueremo a lavorare nei prossimi giorni, ma sicuramente anche gli altri riusciranno a crescere”.

