Antonio Giovinazzi sogna di arrivare in Ferrari nella prossima stagione, ma per farlo dovrà dimostrare in questa stagione di poter battere Raikkonen.

Antonio Giovinazzi è pronto a giocarsi una stagione importante in Alfa Romeo. Il driver italiano, infatti, potrebbe rientrare tra i papabili per un posto in Ferrari. Sebastian Vettel non ha ancora rinnovato e se si dovesse rendere protagonista di altri errori come quelli commessi nell’ultimo biennio, a quel punto la Rossa lo lascerebbe a piedi.

A quel punto entrerebbe in gioco proprio Giovinazzi, che è il primo nella lista dei giovani dell’Academy. Dopo Leclerc, infatti, il prodotto del vivaio che maggiormente si è imposto all’attenzione dei vertici della Ferrari è proprio Antonio, che l’anno scorso, promosso finalmente a pilota titolare Alfa Romeo, dopo un inizio zoppicante, ha concluso alla grande il proprio Mondiale.

Giovinazzi: “Siamo riusciti a correre senza avere problemi”

Durante i test l’italiano è sceso in pista dimostrando subito di trovarsi ottimamente con la nuova monoposto: “Sono abbastanza soddisfatto del nostro lavoro, per tutto quello che abbiamo fatto durante la settimana. I primi giri su una nuova vettura sono un momento eccitante, ma non si può distogliere lo sguardo dall’obiettivo principale, che è quello di fare un buon numero di chilometri e dare alla squadra i feedback di cui hanno bisogno”.

Giovinazzi ha subito dimostrato un buon feeling con la C39 e vuole cercare in questa stagione di portare a casa qualche buon piazzamento: “Siamo riusciti a correre senza avere problemi e questa è la cosa principale. Per me, ogni nuovo giro, ogni nuova corsa, significa avere maggiore fiducia nella nuova vettura. Non vedo l’ora di provare questa sensazione la prossima settimana”.

Antonio Russo