La MotoGP scende in pista a Losail per gli ultimi test stagionali prima dell’inizio del nuovo campionato in Qatar l’8 marzo.

In MotoGP è tempo di test. I piloti, infatti, in queste ore sono impegnati a Losail per gli ultimi accorgimenti in vista del primo Gran Premio della stagione, che si svolgerà in Qatar l’8 marzo. C’è grande attesa per capire le novità che i team porteranno al battesimo in quest’ultima trance di prove prima dell’inizio del Mondiale.

In mattinata, sinora, continua ad impressionare l’Aprilia, con Aleix Espargaro che per larghi tratti si è piazzato in prima posizione prima di essere scalzato per pochi millesimi da Fabio Quartararo. La casa di Noale sembra essere quella che ha fatto i progressi più grossi in inverno.

Male la Honda

La moto da battere però, almeno sinora, continua ad essere la Yamaha. Il team di Iwata, infatti, ha piazzato due suoi piloti nelle prime quattro posizioni. I due rider in questione però sono quelli del team clienti Petronas. Bene anche Valentino Rossi, al momento con il 7° tempo.

In grande crescita anche la KTM, con Pol Espargaro nelle prime posizioni. Chi sembra in crisi, invece, è la Honda con Marc Marquez al momento miglior piazzato di giornata, ma solo 9°.

CLASSIFICA TEST MOTOGP LOSAIL DAY-1 (ore 14:00)

POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:56.025 2 41 A. ESPARGARO +0.054 3 44 P. ESPARGARO +0.267 4 21 F. MORBIDELLI +0.293 5 4 A. DOVIZIOSO +0.336 6 9 D. PETRUCCI +0.597 7 46 V. ROSSI +0.631 8 93 M. MARQUEZ +0.739 9 35 C. CRUTCHLOW +1.003 10 43 J. MILLER +1.011

Antonio Russo