Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 22 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prosegue la fase di tempo stabile con cieli ampiamente soleggiati, salvo qualche sterile addensamento su Sardegna e Sicilia orientale. In serata banchi di nebbia in Val Padana, in Umbria e sul litorale laziale. Temperature più o meno stabili con le minime oscilleranno tra 4 e 9 gradi.

Domenica 23 febbraio ancora bel tempo quasi ovunque, salvo nubi in transito su Liguria e Alpi centrali, con possibili pioviggini. Temperature massime comprese fra 12 e 17 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori. Dal pomeriggio nuvolosità in amento sul medio-basso Tirreno e sulla fascia appenninica, ma senza fenomeno degni di rilievo. L’inizio della prossima settimana non vedrà cambiamenti degni di nota, ma a partire dal Mercoledì delle Ceneri un fronte freddo irromperà sulla nostra Penisola, portando maltempo e un brusco calo delle temperature.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nei pressi di Milano si registrano rallentamenti sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Torino) tra Cormano e Nodo di Pero a causa di un veicolo in fiamme. Si segnalano code a tratti anche in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. A Piacenza traffico a rilento sulla A1 Milano-Bologna (Km 74 – direzione: Napoli):

l’uscita di Fiorenzuola è chiusa al traffico provenendo da Milano per ripristino incidente.

A Genova rallentamenti per lavori in corso sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 13.45 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone. Nei pressi di Belluno traffico rallentato in A27 Venezia-Belluno (Km 73 – direzione: Ss51 Alemagna) tra Vittorio Veneto Nord e Belluno per lavori in corso.

Ricordiamo che sulla A14 Ancona-Pescara (Km 344 – direzione: Taranto) l‘uscita di Roseto Degli Abruzzi è chiusa al traffico provenendo da Ancona per riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.

Sulla A3 Napoli-Salerno persiste il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.