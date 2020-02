Tra chi ne chiede l’abolizione per ragioni regolamentari, spunta ora qualche anima preoccupata per la sicurezza del DAS Mercedes.

Ancora una volta a Stoccarda hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza. Mai domi nonostante una supremazia che continua incessante dall’avvio dell’era ibrida nel 2014, i tedeschi hanno aguzzato l’ingegno e quest’inverno, anziché sedersi sugli allori come molti altri avrebbero fatto, hanno cercato di trovare una soluzione ideale e difficilmente replicabile dagli altri per proseguire nella loro cavalcata trionfale.

Adesso che la prima tre giorni di test è stata archiviata e l’escamotage tecnico visto all’opera con tanti mal di pancia da parte dai rivali, la Federazione Internazionale dell’Auto si è affrettata a rassicurare tutti circa la scarsa pericolosità dello spostamento in avanti e indietro del volante della W11. Un modo elegante per consentire lo scopiazzamento libero fino al 2021 quando il sistema di aiuto per aerodinamica e contrasto al drag, meglio conosciuto come DAS, sarà proibito.

