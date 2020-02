Marc Marquez verrà coperto d’oro dalla Honda. Secondo quanto emerso dal Giappone, allo spagnolo dovrebbero andare tra i 50 e i 60 milioni di euro in 4 anni.

La Honda ha annunciato pochi giorni fa di aver rinnovato il contratto a Marc Marquez. A sorprendere tutti però è stata la lunghezza di questo rinnovo. Lo spagnolo, infatti, ha firmato per ben 4 anni, una lunghezza insolita visto che tutti i suoi colleghi, invece, hanno optato per rinnovi biennali.

L’accordo è stato raggiunto anche grazie alla grande voglia da parte di Marquez di restare nella Honda, che lui reputa a tutti gli effetti una sorta di propria famiglia allargata. Anche l’ingaggio del fratello in tal senso avrà giocato un ruolo chiave, anche se per onestà di cronaca bisogna ricordare che Alex ha il contratto con scadenza 2020.

Marquez diventerà il più ricco in MotoGP

Oltre questo aspetto per così dire romantico però hanno giocato un ruolo importante anche i soldi. Marc Marquez è consapevole di essere all’apice della propria carriera e naturalmente voleva essere trattato come il pilota più forte del momento. Proprio per questo, sembrerebbe che l’iberico abbia firmato un accordo da circa 15 milioni a stagione, cifra che raggiungerà anche tramite alcuni bonus.

Naturalmente gli stipendi della F1 sono ancora lontani, ma ciò non toglie che stiamo parlando comunque di una cifra ragguardevole. L’iberico con questo nuovo accordo dovrebbe diventare il pilota più pagato nella storia della MotoGP con un ingaggio mostruoso. Dal Giappone c’è silenzio riguardo le cifre dell’accordo, ma alcune voci che trapelano da corridoi Honda parlano di quasi 60 milioni di euro in 4 anni per il talento di Cervera.

Antonio Russo