Il popolare influencer di YouTube e guru dei social media Bjørn Nyland (Teslabjørn) si chiede come se la possa cavare una Tesla Model 3 in condizioni di neve e ghiaccio rispetto a una motoslitta completamente elettrica che è stata costruita per resistere alla situazione.

Le motoslitte sono ovviamente costruite per affrontare la neve. Proprio come i tosaerba elettrici e gli spazzaneve, la tecnologia completamente elettrica è ora sul mercato con il potenziale di prendere piede nel prossimo futuro. Ma può davvero competere? Dato che alcuni produttori stanno passando all’offerta di sistemi di propulsione completamente elettrici, siamo pronti e saranno abbastanza resistenti?

In una vetrina davvero unica, il grande fan della Tesla, sostenitore dei veicoli elettrici e sostenitore del cambiamento climatico Bjørn Nyland si chiede come se la caverà una motoslitta completamente elettrica “performante” contro una Tesla Model 3 in condizioni di neve e ghiaccio.

Guardate il video per vedere come va a finire.