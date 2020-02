Il celebre modello Skoda Octavia tocca quota 7 milioni. Ecco la storia di una delle auto più vendute al mondo.

Skoda Octavia tocca quota 7 milioni di esemplari, la cifra tonda è stata raggiunta presso lo stabilimento di Mladá Boleslav, città della Repubblica Ceca, in Boemia Centrale. La IV generazione sarà lanciata in Italia nel corso del mese di maggio.

Un modello storico per il marchio e che prende inizio nel 1959, prima del grande boom degli anni Novanta, quando il marchio boemo entra a far parte del gruppo Volkswagen. Nel 2019 Skoda ha consegnato 363.700 esemplari in tutto il mondo e per celebrare i 60 anni di storia il gruppo tedesco ha lanciato la quarta generazione della Octavia, che a breve verrà lanciato sul mercato mondiale. Questo modello si è sempre contraddistinto per lo spazio abitabile e la tecnologia innovativa. Prende nome dal fatto di essere l’ottavo modello presentato dal Brand dopo la fine della seconda guerra mondiale.

La storia moderna dell’Octavia

Nel 1996, al Salone dell’Auto di Parigi, Skoda presentò la nuova generazione di Octavia, primo modello sviluppato dopo l’ingresso nel Gruppo VW, raggiungendo una produzione superlativa di 1.440.000 unità. Nel 2004 prende vita la seconda generazione, presentata in occasione del Salone di Ginevra, introducendo diverse novità tecniche tra cui il cambio a doppia frizione DSG, l’assale posteriore multi-link, un sistema ABS di nuova generazione e sistemi di ritenuta ampliati. La seconda generazione ha venduto quasi 2.500.000 unità.

Nel 2012 viene inaugurata la terza generazione della Skoda Octavia, fabbricata anche in Ucraina e Kazakistan dal 2013. Nel 2017 subisce un restyling che la rende ancora più sportiva e moderna, con nuovi sistemi di connettività, raggiungendo sul mercato 2.600.000 unità. Infine la quarta generazione inaugurata alla fine del 2019 in occasione del suo 60° compleanno, caratterizzata da tecnologie all’avanguardia e da proporzioni spaziose e un’abitabilità mai raggiunta prima. Ma non solo, perché la quarta generazione si contraddistingue per sicurezza e connettività, con sistemi di assistenza alla guida di nuova generazione e servizi di connettività ampliati, grazie all’infotainment di terza generazione.