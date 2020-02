Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 21 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Il vortice di alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sterile velatura in transito sul medio-basso adriatico e sulla Calabria tirrenica. Nella notte banchi di nebbia in Val Padana, specie sulle pianure dell’Emilia Romagna. Temperature minime fra 2 e 7 gradi, con punte fino a 10 gradi sulle Isole maggiori e in Puglia.

Sabato 22 febbraio assisteremo ancora ad una giornata ampiamente soleggiata da Nord a Sud, con temperature massime in leggero rialzo e che oscilleranno fra 13 e 18 gradi. Ma il mese di febbraio sembra destinato a chiudersi all’insegna del freddo gelido: già a partire da mercoledì 26 le regioni di nordovest saranno investiti da pioggia e freddo. Instabilità che andrà ad estendersi anche verso le regioni meridionali nella giornata di giovedì 27.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’area di Milano si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo di Pero e Cormano e tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A8 Milano-Varese (Km 8.1 – direzione: Milano)

coda di 3 km tra Legnano e Lainate per incidente e tra Origgio e Bivio A9/A8 Milano-Varese.

A Genova rallentamenti in A7 Milano-Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in corso e sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Bivio A10/A26 Trafori e Varazze per lavori.

Lavori in corso anche sulla A22 Brennero-Modena (Km 270.5 – direzione: Modena) dove si segnala una coda di 2 km tra Mantova sud e Pegognaga. A Napoli ricordiamo che sulla Tangenziale persiste il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Fuorigrotta e Corso Malta fino alle ore 24:00 del giorno 01/03/2020 per lavori in corso.