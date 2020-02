Da quando è arrivata per la prima volta nel 2017, la Honda Civic Type R è stata ampiamente elogiata come una delle auto più performanti in vendita.

Proprio per questa sua reputazione, Honda ha annunciato oggi che la nuova Civic Type R 2020 è una versione più leggera e focalizzata sulla pista dell’auto stradale, chiamata Civic Type R Limited Edition.

Anche se il suo nome non rompe esattamente le convenzioni, lo scopo dell’Edizione Limitata è semplice: riportare il record di trazione anteriore al Nürburgring, che Honda probabilmente tenterà di realizzare nel corso di quest’anno, anche se questo non è ancora confermato. Per rendere quest’auto più veloce del tempo di 7:40 stabilito dalla Renault Mégane R.S. Trophy-R, Honda ha ridotto il peso della vettura rispetto al tipo R standard con cerchi in alluminio forgiato BBS che consentono di risparmiare 8,1 chilogrammi e ha eliminato l’insonorizzazione e i condotti del riscaldamento posteriore per risparmiare altre 12,7 chilogrammi.

Le versioni europee della Limited Edition, inoltre, abbandoneranno il sistema di infotainment e l’aria condizionata risparmiando ulteriori chili, tuttavia, le auto americane mantengono queste caratteristiche.

Per migliorare le prestazioni in pista della Limited, Honda ha cambiato le gomme Continental standard con le gomme adesive Michelin Pilot Sport Cup 2. Infine, l’azienda ha rielaborato gli ammortizzatori per renderli più aggressivi e ha ricalibrato lo sterzo per un ulteriore feedback al pilota.

Oltre a rendere tutto questo una Type R più “hardcore” per la strada e la pista, Honda rende anche la Limited diversa dalla vettura standard dandogli l’esclusiva vernice Phoenix Yellow che richiama la Acura Integra Type R.

Sappiamo che questa Limited Edition arriverà sul mercato statunitense nel corso dell’autunno di quest’anno, ma Honda non ha ancora confermato i prezzi. Possiamo aspettarci che il prezzo di partenza sia superiore ai 40.000 euro in Europa della Type R standard, ma di quanto effettivamente si tratti è ancora ignoto.

Con la sua riduzione di peso, l’hardware rivisto e lo speciale schema di colori, l’Honda Civic Type R è sicuramente un prodotto molto apprezzato dai fan più accaniti del marchio. Resta da vedere se riuscirà a strappare il record sul più famigerato circuito da corsa del mondo.