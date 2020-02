La Mercedes chiude la terza giornata di test F1 a Barcellona con la doppietta Bottas-Hamilton, che stacca di un secondo tutti gli altri. Vettel tredicesimo

Ora la Mercedes fa davvero paura a tutti. Alla chiusura della prima tre giorni di test F1 a Barcellona, il miglior tempo è firmato Valtteri Bottas, stabilito con le gomme più morbide in assoluto nella mattinata di venerdì: 1:15.732. Alle sue spalle, a parità di mescola di pneumatici, si piazza il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, a quasi otto decimi.

Letteralmente dispersi tutti gli altri, ad oltre un secondo di distacco dalla vetta: il primo degli inseguitori è Esteban Ocon, con la Renault, davanti alla Racing Point di Lance Stroll e alla AlphaTauri di Daniil Kvyat. Oltre ad essere risultati i più veloci, oltretutto, i due alfieri della Freccia d’argento sono stati anche i più affidabili in assoluto, percorrendo ben 493 giri nel corso delle tre giornate. In pratica: game, set e match. Sembra quasi già un colpo da ko per tutti gli avversari.

Bene Alfa Romeo, male Ferrari

Può sorridere la Alfa Romeo, che compie ben 152 giri grazie al nostro Antonio Giovinazzi, sesto a fine sessione. Settima piazza per la Renault di Daniel Ricciardo, che però si è anche fermato in pista a causa di un problema tecnico. La migliore delle Red Bull, quella di Max Verstappen, è settima, davanti alla cugina AlphaTauri di Pierre Gasly e alla vettura gemella di Alexander Albon.

Disastrosa, invece, la giornata della Ferrari: un guasto al motore a metà mattina ha rallentato le operazioni di Sebastian Vettel, che poi è riuscito a risalire sulla SF1000 e percorrere cento giri, ma non facendo meglio del tredicesimo posto. La Rossa sta solo giocando a nascondino, oppure è già il momento di suonare l’allarme?

I tempi del terzo giorno di test F1 a Barcellona