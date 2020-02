Per la Ferrari sembra già una stagione in salita. Mattia Binotto però per ora predica calma e spera di trovare la quadra prima del GP in Australia.

L’inizio di questo 2020 appare già in salita per la Ferrari. Con la Mercedes che vola e rivoluziona la propria vettura con trovate tecniche innovative come il DAS e la Red Bull che sembra già essere una vettura fatta di tanta sostanza, la Rossa è già in affanno nel rincorrere i competitor.

In particolare nella giornata di oggi Sebastian Vettel è stato appiedato da un motore che si è spento dopo meno di 300 giri, troppo pochi per un propulsore che dovrebbe durare 7 gare. Proprio per questo gli uomini del Cavallino sono già sotto esame e la power unit è stata subito inviata a Maranello per capire che problema ha avuto.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Binotto: “Stagione lunga, vedremo come andrà”

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Mattia Binotto non sembra per niente soddisfatto: “Non andiamo forte come i nostri rivali, ma questa è una stagione molto lunga e per ora non abbiamo ancora visto la prestazione. Osservando il ritmo, in relazione al carico carburante, non siamo veloci come i nostri rivali”.

Il team principal della Rossa ha poi continuato: “L’anno scorso a quest’ora eravamo più ottimisti, ma la stagione è lunga. Credo che in questo momento gli altri sono più veloci di noi, ma di quanto non lo so perché bisognerà verificare tutti i dati nei prossimi giorni. C’è sempre preoccupazione quando non si è veloci, ma è presto per esprimere dei giudizi definitivi. La cosa importante è fare sviluppo nella giusta direzione. Ci sono 22 gare potenziali, c’è tempo per riprendersi. Aspettiamo l’Australia, per ora non abbiamo ancora ottimizzato la macchina con il miglior assetto”.

Antonio Russo