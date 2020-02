Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 20 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Ritorna l’alta pressione in espansione da ovest, che nei prossimi giorni si consoliderà sulla nostra Penisola portando temperature primaverili e al di sopra della media stagionale nel weekend di Carnevale. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo sottili velature in transito tra Liguria e Toscana e tra Campania e Salento, ma senza fenomeni. Temperature minime fra 1 e 6 gradi al Centro-Nord, fra 6 e 9 gradi al Sud.

Venerdì 21 febbraio foschie mattutine sulle zone dell’Emilia. Cieli ampiamente soleggiati su tutta l’Italia, pur con qualche sterile annuvolamento sul litorale toscano e sulla Calabria tirrenica. Temperature massime in lieve rialzo al Nord e comprese fra 13 e 18 gradi, di poco superiori in Sardegna e Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Como da segnalare traffico a rilento sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 40.5 – direzione: Lainate) tra Chiasso e Como Monte Olimpino e tra Como Centro e Lago di Como per lavori in corso.

A Genova si segnalano code sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 24.9 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone per lavori in corso. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Tra Bologna e Firenze da registrare che in A1 Bologna-Firenze (Km 237.2 – direzione: Napoli) è chiuso il tratto tra Rioveggio e Pian Del Voglio fino alle 20:00 del 20/02/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Firenze: Pian Del Voglio. Sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) corsie di sinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

A Napoli rallentamenti in Tangenziale (direzione: Allacc. diramazione Capodichino) tra Capodimonte e Corso Malta per veicolo in avaria.