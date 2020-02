Primo problema tecnico per la Mercedes: nel secondo giorno dei test F1 di Barcellona, Valtteri Bottas si deve fermare in anticipo per un guasto elettrico

Nel giorno in cui la Mercedes è finita sotto i riflettori per il debutto dell’innovativo quanto discusso sistema Das, di regolazione della convergenza tramite il volante, è arrivato anche il primo problema tecnico per la neonata W11. Valtteri Bottas, che ha raccolto il testimone dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton nella sessione del pomeriggio, infatti, è stato costretto a terminare anzitempo la seconda giornata di test F1 a Barcellona a causa di un guasto elettrico.

A poco più di un’ora dalla fine delle prove, il finlandese ha dovuto imboccare anticipatamente il suo box e non ne è più uscito. Per la Freccia d’argento, che sia ieri che oggi ha percorso oltre due volte e mezza la distanza del Gran Premio di Spagna, si è trattato della prima battuta d’arresto dell’anno dovuta all’affidabilità.

Nessun allarme alla Mercedes

Ma il direttore tecnico James Allison non fa drammi: “Siamo un po’ delusi di aver finito in anticipo oggi”, ha ammesso. “Ma ci consoliamo con il fatto che il problema che abbiamo incontrato è di facile risoluzione, e che siamo riusciti a compiere ben 183 giri prima che si verificasse”.

Anche per Bottas prevalgono le sensazioni positive: “Ovviamente mi sono dovuto fermare prima per via di un problema, che ha reso la giornata un po’ più impegnativa”, ha spiegato. “Ma è stata comunque una buona giornata di apprendimento sulla vettura. Ho fatto parecchi chilometri e completato quasi una simulazione intera di gara. Quindi ho accumulato molta esperienza e molti dati da studiare in vista di domani. La macchina mi ha dato un buon feeling e non vedo l’ora di riprendere a girare domani mattina. Speriamo che stavolta vada tutto liscio”.

