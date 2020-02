La produzione della Chevrolet Corvette C8 2020 è finalmente in corso.





Mentre la produzione dei veicoli doveva iniziare prima della fine dello scorso anno, lo sciopero degli UAW ha ritardato i tempi di General Motors.

Ma ora che le nuove Corvette a motore centrale stanno finalmente uscendo dalla catena di montaggio, non ci vorrà molto prima di iniziare a vedere la vettura sportiva sulla strada. Fino ad allora, possiamo ancora goderci l’auto grazie al canale YouTube ‘TFLnow‘ che ci porta al volante dell’auto per un’accelerazione brutale da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

Questo dato è un po’ più basso rispetto a quanto dichiarato dalla Chevrolet: 2,9 secondi per i modelli dotati di Z51 e 3,0 secondi per le Corvette non Z51. Tuttavia, è ancora un tempo impressionante per uno sprint da fermo su strada – anche se non è qualcosa che si possa tollerare su strade pubbliche.

Dopo lo sprint d’accelerazione, il video si immerge in molte delle caratteristiche della Corvette, che sono numerose con un prezzo di quasi 75.000 dollari (circa 70.000 euro). La potenza viene dal nuovo V8 LT2 da 6,2 litri della Corvette che produce 490 cavalli e 630 Newton-metri di coppia. Equipaggiate il pacchetto Z51, che viene fornito con un sistema di scarico sportivo, ed entrambi aumentano rispettivamente di cinque.

Il video approfondisce le caratteristiche e i comfort della vettura, mettendo in evidenza il quadro strumenti, il display di infotainment e altre cose interessanti della nuova Chevrolet.

Il momento del debutto non è così lontano. Restate sintonizzati.