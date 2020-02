L’annuale “World’s Greatest Drag Race” di ‘Motor Trend’ riunisce una collezione delle auto più veloci disponibili per una gara d’accelerazione senza precedenti.

(Image by Motor1)Un nuovo video raccoglie tutte le gare dal 2011 al 2019 in un filmato di 23 minuti di incredibili prestazioni automobilistiche.

Ci sono troppi veicoli in questi nove video per poterli elencare. Se c’è un veicolo veloce dell’ultimo decennio che si vorrebbe vedere, allora c’è una buona probabilità che si presenti in almeno una di queste gare di accelerazione.

È affascinante vedere l’evoluzione delle prestazioni automobilistiche in questi anni. Nel 2011, la Nissan GT-R ha vinto la gara con un tempo di 11,2 secondi. Abbastanza per battere una Ferrari 458 Italia con un tempo di 11,3 secondi.

I tempi subiscono un’importante caduta nel 2016, quando l’Audi R8 V10 Plus copre la distanza in 10,6 secondi e una McLaren 570S è proprio dietro di lei a 10,7 secondi. Le cose diventano “elettriche” nel 2017 quando una Tesla Model S fa registrare un tempo di 10,5 secondi, con una Ferrari 488 GTB proprio dietro la vettura elettrica a 10,6 secondi.

Nel 2018, le cose sono ancora più veloci quando una McLaren 720S percorre i 400 metri in 10,1 secondi. Poi, la McLaren Senna stabilisce il tempo più veloce ancora nel 2019 finendo il giro in 10,08 secondi.

Godetevi il video: