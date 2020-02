La seconda giornata di test di F1 è stata graffiata da Kimi Raikkonen, che nel finale ha firmato il miglior tempo davanti alla Racing Point.

In una giornata contraddistinta nel bene e nel male dalla Mercedes è l’Alfa Romeo ad issarsi in testa alla classifica dei tempi grazie alla zampata nel finale di Kimi Raikkonen. Il finlandese grazie ad una grande prestazione si è messo dietro Sergio Perez, che ha comandato la classifica per gran parte di questo secondo giorno di test.

L’ex pilota della Ferrari ha firmato un 1:17.091 rifilando quasi 3 decimi al messicano della Racing Point. Proprio la vettura di quest’ultimo aveva destato diversi sospetti in mattinata risultando essere praticamente, almeno apparentemente, una copia della Mercedes.

I top team non mostrano ancora i muscoli

Continuano a giocare a nascondino i top team. Le due Ferrari hanno chiuso al 6° e all’8° posto, mentre le due Frecce d’Argento hanno firmato il 9° e il 13° tempo. La casa di Stoccarda è finita questa mattina nell’occhio del ciclone anche per uno strano movimento del volante.

A quanto pare, infatti, in alcuni frangenti il volante della W11 rientra leggermente all’interno muovendosi avanti e indietro. I vertici della casa di Stoccarda però hanno già fatto sapere che la nuova trovata è stata ritenuta valida da parte della FIA. Per ora restano ancora molti dubbi sui rapporti di forza del prossimo campionato. L’impressione però è che Mercedes abbia ancora qualcosa in più rispetto a tutte le altre.

Antonio Russo