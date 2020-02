Stasera in TV: programmi in onda sabato 22 febbraio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TG

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Una Storia da Cantare – Mina

23:19 – Una Storia da Cantare – Mina

00:15 – TG1 NOTTE

00:25 – Che tempo fa

00:30 – Milleeunlibro Scrittori in TV

Rai 2

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Oro nero

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles La lista nera

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Case mobili (telefilm)

21:50 – F.B.I. Le cose non dette (telefilm)

22:40 – Blue Bloods Obblighi e scelte

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

00:55 – TG 2 Mizar

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Sapiens, un solo pianeta (approfondimento, condotto da Mario Tozzi)

23:50 – TG Regione

23:55 – TG3 Mondo

00:20 – Meteo 3

Rete 4

18:58 – TG4

19:30 – METEO.IT

19:32 – I viaggi di Donnavventura

19:55 – Tempesta d’amore – 49 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:27 – Miami Supercops (I poliziotti dell’8^ strada) – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – Miami Supercops (I poliziotti dell’8^ strada) – 2 PARTE

23:32 – I mitici -Colpo gobbo a Milano – 1 PARTE (commedia, con Claudio Amendola, Ricky Memphis, Monica Bellucci)

00:30 – TGCOM

00:32 – METEO.IT

00:36 – I mitici – Colpo gobbo a Milano – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – C’è posta per te (show condotto da Maria De Filippi)

01:00 – TG5 – NOTTE

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – Spazzati via

20:25 – C.S.I. MIAMI – L’intoccabile

21:15 – Cattivissimo me 3 – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:15 – Cattivissimo 3 – 2 PARTE

23:05 – Mostri contro alieni – 1 PARTE

23:46 – TGCOM

23:49 – METEO.IT

23:52 – Mostri contro alieni – 2 PARTE

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Sindrome cinese (film drammatico, con Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas, Scott Brady, James Hampton)

23:30 – Silkwood

00:50 – Silkwood (Parte 2)

Iris

21:00 – The Jackal (thriller, con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora, Mathilda May, Sophie Okonedo, Jack Black)

23:37 – SCUOLA DI CULT – Scuola di cult 2020

23:43 – Delitto perfetto

01:52 – La via della prostituzione

Cielo

19:45 – Affari al buio Jaguar in arrivo

20:15 – Affari di famiglia Una litografia di Van Gogh

20:45 – Affari di famiglia Il biscotto della fortuna

21:15 – Monella

23:00 – XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

01:00 – French Kiss – Le ragazze del porno Valentina Nappi

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – A 007 – Dalla Russia con amore

23:45 – Rocky Balboa

01:30 – Nora Roberts – L’estate dei misteri