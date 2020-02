Stasera in TV: programmi in TV di lunedì 24 febbraio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – L’amica geniale (fiction)

23:53 – TG1 60 Secondi

23:55 – Frontiere (approfondimento, condotto da Franco di Mare)

00:50 – S’è fatta notte

Rai 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods In trappola

19:40 – N.C.I.S. Tropici

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five – 0 (telefilm)

23:40 – Povera Patria

01:10 – Calcio Totale

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta Terremoto infinito

23:15 – Commissari Sulle tracce del male

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 50 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

00:47 – Educazione siberiana – 1 PARTE (film drammatico, con John Malkovich, Arnas Fedaravicius, Vilius Tumalavicius, Peter Stormare, Eleanor Tomlinson, Arnas Sliesoraitis, Pijus Grude, Olegar Fedoro, Mat Fraser, Airida Gintautaite, Jonas Trukanas, Arvydas Lebeliunas, Daiva Stubraite, Jonas Cepulis)

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

01:24 – Educazione siberiana – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Avanti un altro

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – Grande Fratello Vip (reality)

01:00 – TG5 – NOTTE

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:25 – Ieneyeh

20:25 – C.S.I. MIAMI – Poker e morte

21:20 – Fast & Furious 6 – 1 PARTE (film di azione, con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Gina Carano, Gal Gadot, Tyrese Gibson, Sung Kang, Ludacris, Elsa Pataky)

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – Fast & Furious 6 – 2 PARTE

00:00 – TIKI TAKA – Il calcio è il nostro gioco

01:55 – Studio Aperto – La giornata

La7

18:00 – Body of proof

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:00 – TG LA7 Notte

Iris

19:15 – HAZZARD – Un coniglietto da un milione di dollari

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – Piccoli omicidi

21:00 – Contact (film di fantascienza, con Jodie Foster, Matthew McConaughey, James Woods, David Morse)

00:06 – Il pianeta proibito

Cielo

19:45 – Affari al buio Pellicole dell’orrore

20:15 – Affari di famiglia La collezione di scarpe

20:45 – Affari di famiglia Firmato JFK

21:15 – Bella del Signore (film drammatico, con Jonathan Rhys Meyers, Natalia Vodianova, Marianne Faithfull, Ed Stoppard, Maria Bonnevie, Janine Horsburgh, Leslie Woodhall, Jimmy de Brabant, Stefan Weinert)

23:00 – French Kiss – Le ragazze del porno Ep. 4 Prima TV

23:30 – French Kiss – Le ragazze del porno Ep. 2 Prima TV

00:00 – XXX – Un mestiere a luci rosse Porno vs amore

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 16 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 109 – Prima TV

21:30 – Man on Fire – Il fuoco della vendetta

23:45 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

01:30 – Magazine UEFA – Ep. 9 – Prima TV

02:00 – Nora Roberts – L’estate dei misteri