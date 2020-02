Un rapporto di ‘Electrek‘ ha affermato che una Porsche Taycan nuova di zecca è esplosa in un garage in Florida, distruggendo completamente grandi parti di una casa e l’auto stessa.

Le circostanze dell’incidente non sono al momento note, a parte il fatto che è accaduto il 16 febbraio da qualche parte nel sud della Florida.

Il rapporto originale della pubblicazione dice che “la gente del posto su Twitter, che possiede i video delle conseguenze dell’incidente, non condivide i dettagli per proteggere l’identità del proprietario, ma sostiene che il veicolo è ‘esploso’ all’interno del garage“. A questo punto, Porsche non ha commentato la questione e se si tratti di un’esplosione della Taycan stessa, ma sembra che il costruttore tedesco abbia ora confermato l’identità della vettura.

Un nuovo thread sul ‘TaycanEVForum‘, apparso poco dopo il rapporto, contiene una citazione di un funzionario Porsche, che conferma che la vettura esplosa è una Taycan. A questo punto, non sappiamo dove il portavoce di Porsche abbia rilasciato il suo commento, ma la dichiarazione è la seguente:

“Per fortuna non ci sono state segnalati feriti. L’indagine è appena iniziata, quindi non ci sono molte altre informazioni da fornire”, ha detto Calvin Kim, portavoce della Porsche Taycan Product Spokesperson.

Un video caricato dal canale ‘Cop Block‘ su YouTube mostra le conseguenze dell’esplosione. È chiaramente visibile che l’auto è completamente distrutta, così come il garage. Sicuramente una cosa orribile da vedere quando si è investito più di 130.000 euro in una Porsche completamente elettrica.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli, vi lasciamo al video.