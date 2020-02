Manny Khoshbin si è fatto un nome nel regno delle hypercar e delle supercar, ed è giusto che sia così. Come presidente e amministratore delegato di The Khoshbin Company, un’azienda immobiliare in California, ha sicuramente molti veicoli unici nella sua scuderia.

Koenigsegg, Bugatti, McLaren e Pagani – questi sono solo alcuni dei marchi che troverete nel suo garage. E non sono solo normali auto esotiche, molte di esse sono adornate con dettagli Hermes. La sua ultima è stata una Chiron omologata Hermes, ma una delle più iconiche è stata la Huayra Hermes Edition.

Ovviamente, Khoshbin è uno dei clienti preferiti di Pagani. Così, quando il magnate immobiliare ha richiesto una supercar piena di Hermes, l’azienda si è conformata, ed è stata fatta la consegna. Ora, con un glorioso V12 biturbo di origine AMG e dettagli Hermes in tutto l’abitacolo, vi siete mai chiesti quanto costa il servizio di assistenza?

Fortunatamente, è ora che Khoshbin abbia la sua Hermes Huayra da sottoporre a manutenzione. Come Youtuber, Khoshbin ha caricato l’intero calvario, che potete vedere nel video in calce a questa pagina. Nel caso abbiate bisogno di sapere quanto la vita sia noiosa per i ricchi e famosi.

Non aspettatevi troppo dal video, però. La cifra potrebbe non essere così eccessiva come ve potreste aspettare.

Cosa ne pensate? È troppo? O semplicemente giusto? Pensate che sia lo stesso per le altre hypercar che Khoshbin possiede?

Vi lasciamo al video: