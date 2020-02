Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 19 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Perturbazione in atto al Centro e al Sud Italia, con fenomeni anche di carattere temporalesco sul versante adriatico, lungo la fascia appenninica e sul litorale laziale. In serata rovesci in parziale assorbimento, con qualche debole nevicata ad alta quota. Tempo stabile con cieli sereni al Nord. Temperature minime in leggera diminuzione, comprese fra 2 e 4 gradi al Nord, fra 5 e 11 gradi sul resto della Penisola.

Giovedì 20 febbraio schiarite generali e cieli ampiamente soleggiati quasi ovunque, cieli poco nuvolosi su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole maggiori, ma senza fenomeni rilevanti. Le massime oscilleranno fra 12 e 17 gradi, qualche grado in più si potrà registrare in Sardegna. Dal pomeriggio-sera possibili nachi di nebbia fra Romagna e Marche.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da segnalare un incidente sulla A8 Milano-Varese (Km 34 – direzione: Varese) tra Cavaria e Solbiate. Sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, tra Sesto San Giovanni e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

Nei pressi di Genova coda di 4 km sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 24.9 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone per lavori in corso.

Alle porte di Roma registriamo traffico a rilento sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla A1 Firenze-Napoli rallentamenti a causa della pioggia tra Chiusi e Ceprano.

A Chieti sulla A14 Ancona-Bari (Km 370.98 – direzione: Ancona)

da segnalare scorta veicoli tra Bivio A14/A25 Roma-Pescara e Pescara Nord per materiali dispersi.

A Napoli ricordiamo che la Tangenziale (direzione: Pozzuoli) resta chiusa ai veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Fuorigrotta fino alle ore 24:00 del 01/03/2020 per lavori in corso.