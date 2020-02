Nonostante i migliori tempi nella prima giornata di test F1 a Barcellona, la nuova Mercedes W11 ha manifestato anche qualche problema di gioventù

La Mercedes W11 va forte. Se ci fossero stati ancora dubbi in merito, la Freccia d’argento li ha sciolti nella prima giornata di test pre-campionato della Formula 1 a Barcellona, comandata da Valtteri Bottas al mattino e da Lewis Hamilton al pomeriggio.

Il cronometro dà ragione all’ultima nata del team campione del mondo e anche le prime sensazioni dei piloti sono positive: “La mattinata è andata bene, abbiamo svolto tutto il lavoro previsto”, ha commentato Bottas. “Non abbiamo incontrato problemi e la macchina mi ha dato buone sensazioni. Ovviamente si può sempre fare meglio, ma il punto di partenza è ottimo”.

Ma anche la Mercedes ha qualche difetto

Come però il finlandese si è reso conto dei punti di forza della vettura, altrettanto ha notato i punti di debolezza: “Di sicuro ci sono dei difetti”, conferma Valtteri. “Questa è una buona pista per provare, perché ha tutti i tipi di curve: veloci, medie e un ultimo settore piuttosto tortuoso. Dal punto di vista del bilanciamento, in particolare del livello di velocità, abbiamo alcuni aspetti su cui lavorare, ma è per questo che siamo qui”.

Insomma, nemmeno uno squadrone coriaceo come quello che ha vinto sei campionati del mondo consecutivi è in grado di produrre monoposto impeccabili: “Oggigiorno il lavoro al simulatore è importantissimo e per questo motivo, di solito, tutto funziona già bene appena si esce dai box”, conclude Bottas. “Ad essere onesto, appena ho fatto partire la macchina, non si è rivelata molto distante dal previsto. A volte c’è un po’ di differenza tra la teoria e la vita reale, ma queste situazioni si stanno avvicinando”.

Tutto normale, dunque, si tratta solo di inevitabili problemi di gioventù di una macchina che, dopotutto, è appena nata. Ma quantomeno gli avversari possono nutrire una flebile speranza: nemmeno la Mercedes è perfetta. Ed è già qualcosa, a questo punto dell’anno.

