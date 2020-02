La nuova Genesis G80 farà il suo debutto al Motor Show di Ginevra a marzo, secondo una voce del ‘The Korean Car Blog’ che cita fonti interne di Hyundai Motor Group.

Secondo quanto riferito, la vettura sarà venduta prima in Corea a settembre, per poi essere lanciata in altri mercati in un secondo momento.

Le foto spia e i rendering indicano che il nuovo G80 non assomiglia per niente all’attuale berlina. Come sul crossover GV80, l’auto ha i fari divisi che li separano in due strisce. C’è anche una massiccia griglia a forma di scudo. Sul retro, ci sono anche i fanali posteriori sovrapposti.

All’interno, aspettatevi che l’abitacolo somigli molto al GV80. C’è un quadro strumenti digitale e un ampio schermo di infotainment sulla parte superiore del cruscotto. Uno schermo separato gestisce i comandi HVAC. L’interno è pieno di legno, pelle e metallo lucido per fornire un ambiente molto lussuoso ai passeggeri.

Anche la gamma dei propulsori potrebbe provenire dal GV80. Questo darebbe alla berlina un quattro cilindri da 2,5 litri turbo da 300 cavalli o un V6 turbo da 3,5 litri con oltre 370 CV. Entrambi i motori si agganciavano ad un cambio automatico a otto velocità e gli acquirenti potevano scegliere tra la trazione posteriore o quella integrale.

Secondo il The Korean Car Blog, una versione completamente elettrica della berlina arriverebbe nel 2021.