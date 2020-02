Non sarà Sebastian Vettel, ma Charles Leclerc a far debuttare la Ferrari SF1000 nella prima giornata di test pre-campionato della Formula 1 a Barcellona

Doveva essere Sebastian Vettel a portare al debutto ufficiale, nella prima giornata di test pre-campionato della Formula 1 a Barcellona, la nuova Ferrari SF1000.

Pur essendo stato apparentemente scavalcato nelle gerarchie interne alla Scuderia dal giovane ed emergente compagno di squadra Charles Leclerc, infatti, il tedesco aveva comunque da offrire i suoi molti anni di esperienza per svezzare la neonata monoposto. E, soprattutto, era in grado di fornire indicazioni utili agli ingegneri, che le hanno seguite nelle passate stagioni per realizzare gli ultimi progetti della Rossa.

Ferrari: Vettel non sta bene, subentra Leclerc

Ma questo programma predisposto dalla Ferrari è saltato, proprio in extremis. Vettel si è infatti svegliato nella mattinata di mercoledì 19 accusando un piccolo malessere e quindi non potrà prendere parte, come previsto, alle prove di oggi. A sostituirlo sarà Leclerc, che dunque avrà l’inaspettato onore di fare da apripista sull’ultima nata di Maranello. Se Sebastian si rimetterà in tempo, la giornata di domani, giovedì, dovrebbe vedere entrambi i piloti alternarsi al volante, mentre a questo punto venerdì dovrebbe essere Vettel a prendere il posto del Piccolo principe, a cui era inizialmente dedicata quella giornata.

I programmi delle squadre avversarie

In casa Mercedes i piani prevedono invece la staffetta di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton per tutti e tre i giorni tra mattina e pomeriggio. Alla Red Bull debutterà oggi Max Verstappen, domani subentrerà Alex Albon e nella terza giornata entrambi si scambieranno il volante.