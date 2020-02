Doppietta Mercedes nella prima giornata di test di Formula 1 a Barcellona. Lewis Hamilton precede Valtteri Bottas. Nascosta la Ferrari con Charles Leclerc, solo undicesimo.

È andata ormai in archivio la prima giornata di test di Formula 1 a Barcellona. Dopo una lunga pausa, c’era tanta curiosità di vedere in azione le monoposto 2020. Tante novità da provare per ciascuno dei team.

Il miglior tempo è stato realizzato da Lewis Hamilton in 1’16″976. Un totale di 94 giri percorsi dal campione del mondo in carica della F1, che ha corso solamente nel pomeriggio. Infatti, al mattino sulla pista di Montmelò c’era il compagno Valtteri Bottas. Il finlandese ha segnato il secondo crono di giornata, chiudendo a 337 millesimi dal compagno. Doppietta Mercedes, dunque.

Terza posizione per la Racing Point di Sergio Perez (+0″399), seguito dalla Red Bull di Max Verstappen (+0″540) e dalla Toro Rosso di Daniil Kvyat (+0″722). Sesto tempo per Carlos Sainz (+0″866) su McLaren. Poi in classifica troviamo le Renault di Daniel Ricciardo (+0″897) e Esteban Ocon (+1″028). Completano la top 10 la Williams di George Russell e la Racing Point di Lance Stroll.

Per Charles Leclerc solamente l’undicesimo tempo, a 1″313 da Hamilton. Il pilota monegasco (autore di 132 giri) è stato l’unico della Ferrari a uscire in pista oggi, dato che Sebastian Vettel ha avuto alcuni problemi di salute e non ha potuto girare. La scuderia di Maranello è indietro nella graduatoria, però sicuramente si sta un po’ nascondendo. I valori reali non vengono ancora mostrati.

F1 test Barcellona, giorno 1: tempi ufficiali e classifica finale

Pos Pilota Scuderia Tempo Gomme Gap Giri 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’16.976 C2 94 2 Valtteri Bottas Mercedes 1’17.313 C3 +0″337 79 3 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1’17.375 C3 +0″399 58 4 Max Verstappen Red Bull-Honda 1’17.516 C3 +0″540 168 5 Daniil Kvyat Alpha Tauri-Honda 1’17.698 C2 +0″722 116 6 Carlos Sainz McLaren-Renault 1’17.842 C3 +0″866 161 7 Daniel Ricciardo Renault 1’17.873 C2 +0″897 56 8 Esteban Ocon Renault 1’18.004 C3 +1″028 62 9 George Russell Williams-Mercedes 1’18.168 C3 +1″192 73 10 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1’18.282 C2 +1″306 51 11 Charles Leclerc Ferrari 1’18.289 C3 +1″313 132 12 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1’18.382 C3 +1″406 63 13 Robert Kubica Alfa Romeo-Ferrari 1’18.386 C3 +1″410 59 14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1’18.466 C2 +1″490 105 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1’20.096 C2 +3″120 79

