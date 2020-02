Daniel Ricciardo ha deciso di dedicare il proprio casco durante i test di F1 a Kobe Bryant. Un gesto che ha sicuramente commosso i fan del cestista.

Daniel Ricciardo è da sempre amante degli sport americani e tra i suoi miti c’è sempre Kobe Bryant. La stella dell’NBA come è noto ha perso la vita poche settimane fa in seguito ad un tragico incidente con il suo elicottero privato mentre accompagnava la figlia ad una partita con un’amica.

Una storia drammatica che ha preso al cuore milioni di persone e ha colpito anche i tanti sportivi amici di Kobe, che in questi anni lo hanno ammirato battere ogni record nella NBA. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati per lui. Daniel Ricciardo non è voluto essere da meno e per questi test invernali ha deciso di scendere in pista con un casco davvero molto particolare.

Casco con i colori dei Lakers

Il campione australiano, infatti, ha sfoggiato un casco dedicato a Kobe Bryant. Colorato completamente di viola con gli inserti gialli come la maglia dei Lakers, squadra dove il campione americano ha militato dal 1996 al 2016 totalizzando ben 33.643 punti in 1346 partite.

Visualizza questo post su Instagram T E S T helmet 2 0 2 0. Kobe tribute 🐍 Un post condiviso da Daniel Ricciardo (@danielricciardo) in data: 19 Feb 2020 alle ore 5:03 PST

Sul casco è presente la scritta Mamba Mentality, nomignolo che ha contraddistinto la carriera di Kobe Bryant, mentre sul mento, laterale c’è la scritta KB24. Davvero un bellissimo omaggio da parte del pilota australiano che avrà fatto sicuramente piacere ai familiari del cestista americano.

