Le ultime due vetture di Formula 1 svelate ufficialmente sono state Haas e Alfa Romeo, nella mattinata precedente l’inizio dei test a Barcellona

Alla vigilia dell’inizio dei test pre-campionato della Formula 1 a Barcellona c’è stato anche il tempo per presentare le ultime due monoposto della griglia di partenza dalle quali ancora non erano cadute i veli.

Nella mattinata di mercoledì al Circuit de Catalunya è stata infatti lanciata la Haas VF-20, della quale erano già state anticipate le prime immagini realizzate al computer nel corso delle settimane passate. Ad attirare l’attenzione sulla vettura americana, che anche quest’anno sarà guidata da Romain Grosjean e Kevin Magnussen, è soprattutto il ritorno alla livrea originale nera, rossa e grigia, abbandonando quella nera e oro che era stata introdotta nel 2019 per via dello sponsor Rich Energy, poi ritiratosi.

Alfa Romeo con la livrea consueta

La decima ed ultima squadra a presentare ufficialmente la sua monoposto 2020, sempre nella corsia dei box del Montmelò, un quarto d’ora dopo la Haas, è stata invece la Alfa Romeo. Invariata la coppia di piloti, formata da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, e anche la livrea bianco-rossa, se si esclude l’aggiunta di alcuni sponsor come quelli portati dal nuovo collaudatore Robert Kubica.

La C39 aveva già esordito nei giorni scorsi con lo shakedown sul circuito di Fiorano, ma in una speciale colorazione tutta nera con le scaglie del Biscione e il cuore di San Valentino. La Haas aveva invece optato per svolgere il suo shakedown sempre a Barcellona, nei giorni precedenti l’inizio del test vero e proprio, come hanno fatto anche McLaren, Renault, Williams e Ferrari.

