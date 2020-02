In questo nuovo video Volkswagen ha contrapposto l’assistente al parcheggio montato sul suo furgone Crafter alle capacità di un pilota stunt.

Il sistema Park Assist si è scontrato con il detentore del record mondiale di parcheggio e pilota stunt professionista Alastair Moffatt in una sfida per inserire il furgone lungo 5,9 metri in uno spazio lungo 7,5 metri. Tuttavia, a Moffatt è stato affidato il compito un po’ più difficile di parcheggiare l’enorme veicolo commerciale con il freno a mano.

Con lo spazio delimitato da scatole di cartone, Moffatt ha lasciato che fosse il furgone a fare il lavoro, con i sensori a ultrasuoni a bordo che scansionavano lo spazio circostante. Dopo aver selezionato la retromarcia, la tecnologia ha poi messo il furgone nella posizione di partenza migliore e ha sterzato automaticamente nello spazio. Moffatt, nel frattempo, si è ridotto a controllare l’acceleratore, il freno e la frizione mentre il furgone sterzava da solo.

Sarah Cox, responsabile marketing della Volkswagen Commercial Vehicles, ha detto che l’installazione di un kit di assistenza alla guida ad alta tecnologia come Park Assist faceva parte del tentativo del marchio di aiutare gli utenti del furgone Volkswagen a godere appieno di tutte le funzionalità del veicolo.

“La nostra promessa del marchio ‘Working With You’ è progettata per aiutare i clienti Volkswagen in tutti gli aspetti e parte di essa offre tecnologie leader nel settore come Park Assist”, ha detto. “Vogliamo aiutare i nostri clienti a parcheggiare i loro furgoni nel modo più sicuro e accurato possibile, in modo che possano evitare multe e ridurre lo stress“.

Alastair Moffatt, che detiene il record del mondo per il parcheggio più stretto in parallelo singolo, doppio, triplo e in retromarcia, ha detto che le caratteristiche di maneggevolezza del furgone lo hanno aiutato ad inserire il veicolo nello spazio ristretto.

“Sono rimasto davvero colpito da quanto la Volkswagen Crafter si sia dimostrata agile“, ha detto. “Derapare con il freno a mano in un veicolo così grande non è sempre facile. Ho passato anni a padroneggiare l’arte del parcheggio, ma affrontare Park Assist è stata comunque una vera sfida, perché era sempre preciso al 100%. Dovevo essere davvero al massimo della forma per essere all’altezza”.