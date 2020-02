Alex Rins ha lanciato un sondaggio sui propri social parlando del suo mito da bambino. Tra i nomi fatti però mancano quelli di Rossi e Lorenzo.

Alex Rins in questi ultimi anni si è imposto come uno degli astri nascenti del motociclismo moderno. Il pilota spagnolo, infatti, proprio nell’ultima stagione ha trovato la sua prima vittoria in MotoGP ad Austin, poi bissata in Gran Bretagna. L’iberico inoltre ha trovato una certa continuità di rendimento che lo ha portato a conquistare il 4° posto nella classifica iridata.

Let’s play a game! @motogp rider that marked you the most when you were a kid 🏍:

🇮🇹 Marco Melandri

🇪🇸 Alex Crivillé

🇺🇸 Kevin Schwantz (never watched him live though ☹️)

🇯🇵 Daijiro Kato

🇦🇷 Sebastián Porto

🇦🇺 Chris Vermeulen

⬇️⬇️ Add your country and tell me your choices ⬇️⬇️

— Alex Rins (@Rins42) February 15, 2020