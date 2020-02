Oggi in TV: programmi in TV di martedì 18 febbraio 2020 sui canali Sky, Mediaset, Netflix e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:03 – Black mass: l’ultimo gangster

21:15 – Gangster squad (film poliziesco, con Emma Stone, Ryan Gosling, Sean Penn, Josh Brolin, Nick Nolte, Giovanni Ribisi, Mireille Enos, Michael PeÑa, Robert Patrick, Josh Pence, Ambyr Childers)

23:16 – Final destination 5

00:55 – SHARK – Il primo squalo

02:50 – Basic

Sky Uno

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 37

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 38 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 12

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 13 Prima TV

22:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 14 Prima TV

23:25 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 13

00:30 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 14

Sky Cinema 1

18:35 – Casino Royale

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Slevin – Patto criminale (thriller, con Josh Hartnett, Ben Kingsley, Morgan Freeman, Bruce Willis, Lucy Liu, Stanley Tucci, Rick Bramucci, Victoria Fodor)

23:10 – Pallottole in libertà

01:05 – A-X-L: Un’amicizia extraordinaria

02:45 – Red Dawn – Alba rossa

04:20 – Mollami

Sky Cinema Family

19:30 – Galline in fuga

21:00 – La figlia della sciamana II – Il dono del serpente

22:50 – Zathura – Un’avventura spaziale (film di fantascienza, con Tim Robbins, Dax Shepard, Jonah Bobo, Kristen Stewart, Josh Hutcherson)

00:35 – Il gatto con gli stivali

02:10 – Belle & Sebastien – Amici per sempre

Sky Cinema Romance

19:10 – Moonlight & Valentino

21:00 – Overboard (commedia, con Anna Faris, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Alyvia Alyn Lind, Hannah Nordberg, Payton Lepinski, Swoosie Kurtz, John Hannah, Josh Segarra, Mel Rodriguez, Emily Maddison, Garry Chalk)

22:55 – Return to Me

00:55 – Amici & vicini

02:40 – Step Up 2 – La strada per il successo

Sky Cinema Collection

19:30 – Fantozzi 2000 – La clonazione

21:15 – L’ora legale

22:55 – Bob & Marys – Criminali a domicilio (commedia, con Rocco Papaleo e Laura Morante)

00:45 – 100X100Cinema

01:00 – Venga a prendere il caffè da noi

02:45 – La legge è uguale per tutti…forse

Sky Cinema Action

19:10 – Project A – Operazione pirati

21:00 – Thunderbolt – Gara mortale

23:00 – Protector (film di azione, con Jackie Chan, Danny Aiello, Roy Chiao, Victor Arnold, Kim Bass)

00:40 – After Earth – Dopo la fine del mondo

02:25 – Son of a Gun

Dazn

18:00 – NOVA KBM BRANIK MARIBOR – SAVINO DEL BENE SCANDICCI – Pallavolo

19:00 – A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO – NANTES VB – Pallavolo

20:30 – IGOR GORGONZOLA NOVARA – ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ – Pallavolo

