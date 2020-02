Bruttissimo incidente durante la Daytona 500 nella NASCAR, con Ryan Newman protagonista di una bruttissima carambola mentre lottava per il successo.

Si sono vissuti attimi di panico durante la 500 Miglia di Daytona alla NASCAR Cup Series. Ryan Newman, infatti, è stato protagonista di un bruttissimo incidente. Il pilota statunitense ora versa in condizioni serie, ma fortunatamente i medici hanno anche puntualizzato che al momento non è in pericolo di vita.

Al momento dell’impatto Newman era in testa alla gara. La competizione si è svolta di lunedì a causa del maltempo che incombeva per tutto il weekend. Ad un certo punto Blaney e Hamlin hanno provato ad attaccare il primato di Ryan.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Hamlin: festeggiamenti, fischi e scuse

Newman a quel punto ha chiuso Blaney all’interno che spostandosi sulla sinistra ha però toccato Ryan che prima si è girato in testacoda e poi è stato colpito da altre vetture cappottandosi più volte. A quel punto la vettura ha preso fuoco, ma fortunatamente sono intervenuti subito i soccorritori, che hanno spento il fuoco e hanno estratto dalla macchina il pilota.

Durante questa fase (durata molto tempo), la Direzione gara ha chiesto ai giornalisti di lasciare la pit-lane e il tutto è stato coperto dai teli per evitare lo sguardo di qualche curioso. Alla fine la gara è stata vinta da Hamlin, che ignaro della situazione critica ha festeggiato il successo prendendosi la sua bella dose di fischi. Il pilota però, una volta venuto a sapere dell’accaduto, si è subito scusato con tutti e stessa cosa ha fatto anche il suo team. In queste ore si attendono notizie positive dall’Halifax Medical Center per quanto concerne le condizioni di Newman.

Antonio Russo