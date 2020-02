Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 18 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Una perturbazione atlantica sta arrivando sulla nostra Penisola e arrecherà qualche rovescio da Nord a Sud tra stanotte e domani. A cominciare dalla Toscana e su alcune zone della Romagna, con fenomeni di breve durata. Cieli parzialmente nuvolosi quasi ovunque nel corso della notte, ma con possibili piogge solo sulle Alpi venete. Temperature minime comprese fra 2 e 6 gradi al Nord, fra 7 e 11 gradi al Centro-Sud e sulle Isole.

Mercoledì 19 febbraio l’instabilità coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-Sud, soprattutto sulla fascia appenninica e sul litorale adriatico, con nevicate oltre i 1300 metri. Temperature massime che oscilleranno fra 13 e 17 gradi, poi a partire dalla notte precipitazioni in assorbimento, salvo qualche fenomeno residuo sul medio e basso adriatico. L’instabilità avrà breve durata, già da giovedì mattina dovrebbe tornare a splendere il sole ovunque.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale milanese si segnalano rallentamenti sulla A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano e su Bivio A4/Raccordo Viale Certosa provenendo da Brescia verso Viale Certosa. Lavori in corso sulla A9 Lainate-Svizzera stanno causando code a tratti tra Chiasso e Como Monte Olimpino e tra Como Centro e Lago di Como.

A Genova si segnala coda di 1 km in A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 24.9 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone per lavori. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto.

Traffico rallentato alle porte di Roma: sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. In A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Pescara) l‘uscita di Cocullo è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 18/02/2020 provenendo da Autostrada Roma-Teramo per lavori.