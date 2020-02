Marc Marquez ha deciso di festeggiare il proprio compleanno su una moto da cross. L’impressione è che la sua spalla stia progredendo, seppur lentamente.

Marc Marquez si sta ancora riprendendo dall’infortunio alla spalla che ha patito nella passata stagione. L’operazione subita, infatti, non sembra aver fatto lo stesso percorso di quella ricevuta un anno fa. Chi lo ha visto nei test di Sepang racconta di un pilota sofferente. In quel frangente però, a peggiorare le cose, ci ha pensato anche una moto che sembra in ritardo rispetto alla concorrenza.

Nella giornata di ieri lo spagnolo ha festeggiato il proprio 27° compleanno e ha deciso di trascorrerlo su una moto da cross. Marquez ha così postato una clip sui propri social dove lo possiamo vedere accanto alla propria moto in un primo momento e poi in pista con la stessa.

Marquez festeggia a modo suo

La clip è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “Grazie mille a tutti per gli auguri. 27 anni. Non potrei ricevere regalo migliore che salire di nuovo su una moto da MX dopo tre mesi”. Insomma segnali positivi fronte spalla per lui. Come sappiamo, infatti, il motocross è uno sport molto duro, che mette a dura prova in maniera particolare il fisico.

Muchas gracias a [email protected] por las felicitaciones! 27🎂 No podía tener mejor regalo que volver a subirme a una moto de MX después de tres meses 😁

La speranza per lui e la sua squadra è di vederlo già domenica 8 marzo al top della forma per la prima gara dell’anno in Qatar. Un Gran Premio che già storicamente non gli ha portato molta fortuna. Basti pensare che lì non vince dal 2014.

