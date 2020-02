Jorge Lorenzo si è reso protagonista di un simpatico post social nei confronti di Marc Marquez. Si attende ora la risposta del pilota della Honda.

Jorge Lorenzo dopo una sola stagione accanto a Marc Marquez ha deciso di chiudere la propria carriera anzitempo. Troppi gli infortuni durante il 2019 che non gli hanno mai permesso di guidare al top una moto comunque troppo distante dal suo stile di guida. Alla fine quindi lo spagnolo ha deciso di prendere una decisione molto dura.

Nonostante tutto questo alla fine la troppa voglia di tornare in moto hanno spinto lo spagnolo a ritornare quasi subito in sella. Jorge, infatti, in questo inverno ha firmato per la Yamaha, questa volta però come pilota tester. La cosa non è andata molto giù ai vertici della Honda, che però hanno fatto male i conti lasciando il maiorchino libero di firmare per un altro team.

Lorenzo si diverte sui social

Lorenzo ha subito dimostrato di andare forte con la sua vecchia e amata M1, tanto che dalle parti di Iwata già si parla di un possibile ritorno in gara come wild card. Addirittura, nei giorni scorsi, si è fatta avanti anche l’ipotesi di poterlo vedere in coppia con Rossi nel team Petronas nel 2021.

Intanto però tra i piloti, lo spagnolo continua ad essere vero e proprio re dei social. Qualche giorno fa ha deciso di irridere il suo ex compagno di team Marquez con un video postato su Instagram dove si può vedere un gatto che salta da un tetto cadendo perfettamente in piedi. Lo spagnolo ha subito paragonato la mossa del felino ai tanti salvataggi operati da Marquez in questi anni con la seguente didascalia: “Wow, che salvataggio Marc. Sei il migliore”. Naturalmente il post è stato subito salutato da tantissimi like e commenti di alcuni colleghi, manca, per ora, proprio la risposta di Marc.

Antonio Russo