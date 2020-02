In questo video vedremo scontrarsi i SUV più potenti sul mercato in una sfida di “tiro alla fune” davvero sorprendente.

Le gare di accelerazione e quelle del “tiro alla fune” sono solo alcune delle gare che ci piace guardare.

Sono prove di ciò che macchine diverse possono offrire in termini di potenza e coppia. Mentre le gare di accelerazione sono magari più entusiasmanti da seguire, anche le sfide di rimorchio stanno diventando popolari, fondamentalmente perché è facile vedere un chiaro vincitore.

Questo video di ‘Garage 54‘ mostra quattro SUV l’uno contro l’altro, scontrarsi in battaglie di tiro alla fune al fine di decretare un vincitore. E, visto che il video è stato girato in Russia, aspettatevi una tonnellata di ghiaccio.

I SUV sono stati equipaggiati con gli stessi pneumatici invernali ed è stata data la stessa pressione dei pneumatici anche solo per essere sicuri che sarà una battaglia alla pari.

I contendenti sono SUV enormi di origini diverse. Due giapponesi (una Lexus LX e una Toyota Prado), uno tedesco (una Porsche Cayenne) e uno americano (una Cadillac Escalade).

Poiché si tratta di modelli di vecchia generazione, è difficile verificare l’esatta potenza di uscita da confrontare. Ma una cosa è certa: le differenze di tecnologia, i differenziali e la potenza erogata hanno avuto un ruolo fondamentale nel risultato finale.

Come chicca finale, alla fine del video, un SUV “ospite” è arrivato come jolly e ha sfidato il vincitore. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa quindi vi lasciamo al video: