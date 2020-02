Lewis Hamilton vince per la prima volta nella sua carriera il titolo di sportivo dell’anno ai premi Laureus 2020, a pari merito con Lionel Messi

L’incetta di premi vinti da Lewis Hamilton nella stagione 2019 non si ferma nemmeno nel nuovo anno. Il campione del mondo in carica di Formula 1 è stato infatti nominato sportivo dell’anno agli annuali premi Laureus, per la prima volta nella sua carriera.

Insieme a lui il titolo è andato, a pari merito, anche al calciatore Lionel Messi: anche per quanto riguarda questa nomina in condivisione si tratta della prima volta nella storia di questo premio. Hamilton è inoltre il primo pilota di Formula 1 ad essere incoronato sportivo dell’anno dalla Laureus dai tempi di Sebastian Vettel, che si guadagnò questo onore nel 2014.

Hamilton vince, la Mercedes no

Resta invece a bocca asciutta la Mercedes, che era candidata (insieme alla squadra calcistica del Liverpool) al titolo di squadra dell’anno, ma è stata battuta dalla nazionale sudafricana di rugby. Durante il suo discorso di accettazione del premio, Hamilton ha colto l’occasione per sottolineare alcuni dei problemi che secondo lui sono i più rilevanti per l’attuale F1, tra i quali spicca la mancanza di diversità, in merito alla quale aveva già recentemente espresso le sue preoccupazioni.

“Sono cresciuto in uno sport che ha dato davvero significato alla mia vita”, ha dichiarato Hamilton dal palco. “Sono davvero grato per ciò che mi ha regalato. Ma in realtà sono cresciuto in uno sport che ha pochissima diversità, per non dire nulla, e credo che questo sia un problema che continuiamo ad affrontare. È responsabilità di tutti noi utilizzare la nostra piattaforma per spingere verso l’uguaglianza dei sessi e l’inclusività, e assicurarci realmente di coinvolgere e rappresentare pienamente tutte le sfaccettature del mondo di oggi”.