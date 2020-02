Ferrari in pista al Montmelo. Sul circuito che ospiterà i primi test invernali della stagione, la Rossa ha aperto il suo 2020 con Sebastian Vettel al volante.

Su un Circuit de Catalunya al “gelo”, con una temperatura di appena 9° C, questo martedì mattina, per la prima volta in assoluto, il campione di Heppenheim si è messo alla guida della SF1000 con cui dal prossimo 15 marzo a Melbourne disputerà il suo sesto campionato con i colori di Maranello.

Leggi anche —> A Barcellona già accesi i motori: Ferrari in pista con un giorno di anticipo

La verifica generale, antipasto del momento in cui si comincerà a fare sul serio, è avvenuta ovviamente a porte chiuse. Come al solito la FIA ha concesso un massimo di 100 km da coprire per finalità promozionali e nel pomeriggio il tedesco dovrebbe essere sostituito dal compagno di squadra Charles Leclerc.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Nei giorni scorsi l’ultima creatura del Cavallino F1 è stata sottoposta a numerose prova al banco dinamico per stressare l’affidabilità del motore, elemento chiave per poter almeno cercare di contrastare la cavalcata Mercedes.

A questo proposito il design asciutto della W11 sembra perfetto per fare ancora il vuoto. Dunque la Ferrari se davvero non vorrà farsi beffare nuovamente dalla rivale dominatrice dell’era ibrida, dovrà da subito cercare la quadra evitando di sedersi sugli allori come aveva invece fatto dodici mesi fa, quando si era fatta prendere dall’euforia per i risultati incoraggianti delle prime quattro giornate a Barcellona mollando la presa e forse sottovalutando il potenziale della principale avversaria che, ricordiamo, almeno nelle fasi iniziali dell’inverno si era nascosta figurando a malapena in top 10.

Ciò significa che il compito numero uno dei rossi dovrà essere evitare di commettere i medesimi errori e non abbassare la guardia. Una volta in Australia, poi dovrà tenersi lontana dalle lotte intestine e chiarire subito la propria posizione nei confronti dei due galletti, lo scorso hanno protagonisti di dispetti e battibecchi che non hanno fatto altro che danneggiare la squadra e portarle via punti pesanti.

Leggi anche —> Ferrari vs Mercedes vs Red Bull: il confronto tecnico tra le tre big della F1

Chiara Rainis