Svolta rosa di Valtteri Bottas. Alla faccia di chi definisce “freddi” e privi di sentimenti i finlandesi, il pilota Mercedes manda messaggi d’amore.

In fin dei conti ci sta. Quando ci si innamora davvero di una persona lo si vorrebbe urlare al mondo e questo è ciò che ha fatto il driver di Nastola. Sembrano trascorsi anni luce da quando il 30enne impartiva lezioni di vita integerrima a Kimi Raikkonen, noto per la sua passione per la bottiglia e per la sua sregolatezza, elogiando sé stesso per comportamenti da lord e per la fedeltà granitica nei confronti dell’allora fidanzata, successivamente diventata sua moglie Emilia Pikkarainen.

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e se Iceman è diventato un perfetto uomo di famiglia con Minttu Virtanen, subentrata alla bellissima Jenni Dahlman, come fedele compagna, e i due figlioli Robin e Rianna Milana, Bottas si è trasformato.

Come noto prima della fine dello scorso campionato, il buon Valtteri aveva annunciato la fine del suo matrimonio con la bionda nuotatrice per sopraggiunte difficoltà a conciliare il privato con le esigenze del lavoro, domandando ai media il totale rispetto della privacy. Difatti, chi era presente ad Abu Dhabi si ricorderà come nessuno si sia azzardato a chiedere nulla sul tema.

Adesso però, alla viglia dei test invernali del Montmelo, il finnico deve aver cambiato idea, oppure ha semplicemente preferito rendere pubblico il tutto per quietare le indiscrezioni che da settimane si rincorrevano sulla stampa locale e che Tuttomotoriweb aveva riportato con solerzia.

In pratica, la storia d’amore tra il pilota di F1 e la ciclista Tiffany Cromwell è realtà. Che lo fosse lo si era già capito quando qualche giorno erano apparse delle foto dei due in Lapponia, ma con l’arrivo di San Valentino la vicenda è stata chiarita una volta per tutte.

“Sono l’uomo più fortunato al mondo“, ha scritto a mo’ di didascalia di una serie di scatti che lo ritraggono assieme alla sua bella.

Chiara Rainis