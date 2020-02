In questo video vedremo una delle più belle supercar esistenti, l’Aston Martin Vantage, affrontare il difficile circuito del Nurburgring per stabilire un nuovo record.

Il famoso Nordschleife. Uno dei circuiti più pericolosi ed esigenti di tutto il mondo. Conosciuto come il campo di prova ufficiale o non ufficiale delle auto e dei piloti più veloci del mondo, i tempi sul giro qui registrati sono considerati l’ultima parola dagli appassionati di automobilismo.

Il Nordschleife sarà sempre il punto di riferimento per qualsiasi pilota, e la possibilità di fare un giro in un’Aston Martin Vantage è troppo golosa per lasciarsela sfuggire. Basta chiedere ai ragazzi di ‘Sport Auto‘, un canale dedicato alle quattro ruote sui circuiti più famosi del mondo. Il loro obiettivo è quello di scoprire a che velocità può andare la macchina di James Bond.

Aston Martin ha una storia di grande successo nella creazione di alcune delle più iconiche auto sportive. Ogni Aston ha prestazioni all’avanguardia nella loro serie di caratteristiche chiave. L’Aston Martin Vantage è la prima. Sotto il cofano troviamo un V8 biturbo da 4,0 litri con doppio turbocompressore che produce 503 cavalli e al volante di questa vettura c’è il collaudatore di ‘Sport Auto’ Christian Gebhardt; non è nuovo alle auto ad alta potenza e ai circuiti impegnativi. Con telecamere a bordo e informazioni aggiuntive come il tempo effettivo, forze G e un tachimetro accurato, possiamo vedere come si comporta la macchina e come il pilota gestisce la stessa in pista.

Anche se non saremo noi a giudicare il tempo effettivo diciamo solo che, guardando gli altri video hot lap di ‘Sport Auto’, la Vantage sembra stare al passo di veicoli molto più grandi e potenti. Certo, i tempi di fabbrica sono sempre più veloci di quelli delle riviste e della stampa, ma quando il pilota si sforza per fare un buon giro, tutto si riduce a come la macchina si sente e si comporta. Quindi, per una macchina mozzafiato che costa poco meno di 130.000 euro, quale sarà il risultato?