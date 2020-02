Giacomo Agostini ritiene che Marc Marquez sia ancora il favorito per il Mondiale, ma allo stesso tempo trova miracoloso quello che fa Valentino Rossi.

Il campionato 2020 è ormai alle porte e sono in tanti a chiedersi se assisteremo nuovamente ad un dominio da parte di Marc Marquez. Il pilota spagnolo in caso di titolo iridato eguaglierebbe il numero di Mondiali vinti da parte di Valentino Rossi. Il rider iberico di questo passo potrebbe addirittura sognare di afferrare il record assoluto di campionati vinti detenuto da Agostini (15).

Come riportato da “Corsedimoto”, Giacomo Agostini, intervenuto ai Laureus Awards 2020 ha così dichiarato: “Marquez è veloce e giovane. Lui ha 8 titoli e io 15, ma lentamente può avvicinarsi. Mi piace tutto di lui, è un talento incredibile, ama molto quello che fa ed è tanto simpatico. Ora ha anche tanta esperienza ed è molto veloce”.

Agostini: “Marquez ancora superiore”

L’ex rider ha poi proseguito: “Io credo che Marc sia ancora difficile da battere. Ci sono però piloti molto veloci come Vinales e Quartararo che hanno fatto un campionato eccezionale. Per il campionato però penso che Marc abbia ancora qualcosa in più rispetto a tutti gli altri”.

Infine Agostini si è soffermato su Valentino Rossi: “Il Dottore ha fatto veramente tanto per questo sport. Quello che sta facendo è veramente un miracolo, ha 41 anni ed è complicato competere ad armi pari con piloti così giovani”. Proprio il #46 in questa stagione dovrà decidere se proseguire la propria carriera o fermarsi definitivamente. Qualora dovesse scegliere però di continuare a quel punto il rider di Tavullia dovrà accontentarsi del team clienti Petronas visto che quello ufficiale Yamaha è già completo.

Antonio Russo