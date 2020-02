Valentino Rossi continua a giocare con la propria età. Il rider di Tavullia, infatti, ha invertito le cifre sulla torta al suo compleanno.

Valentino Rossi nella giornata di ieri ha festeggiato 41 anni. Il Dottore nonostante l’età che avanza però continua ad essere intenzionato a proseguire la propria carriera in MotoGP. A metà di questa stagione, infatti, dovrà far sapere al mondo la propria decisione sul suo futuro. Il rider di Tavullia, qualora dovesse essere ancora competitivo in questo 2020, con molta probabilità proseguirà per un altro anno ancora nel Team Petronas.

Intanto ieri il pilota italiano ha festeggiato il proprio compleanno circondato dall’amore e l’affetto dei suoi amici di sempre. Le foto della serata sono state condivise sui social dagli amici del Dottore e possiamo notare che Valentino non ha proprio alcuna intenzione di invecchiare.

Messaggi dolci da parte della Novello

Il #46, infatti, ha deciso di decorare la propria torta invertendo i numeri così da festeggiare 14, invece che 41 anni. Un simpatico modo per esorcizzare il tempo che passa e pesa sulle spalle di uno dei piloti più titolati e vincenti di sempre nella storia della MotoGP.

Oltre agli amici di sempre naturalmente c’era anche Francesca Sofia Novello che ha omaggiato sui social il Dottore con uno scatto in cui si vedono entrambi baciarsi in riva al mare. A corredo dell’immagine la modella ha inserito la seguente didascalia: “A guardarti negli occhi mi ci perdo. Buon compleanno amore”. La frase naturalmente è presa dalla canzone “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini, amico di vecchia data del #46, che infatti ha subito messo mi piace al post.

