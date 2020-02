Test intelligenza: quanti animali riesci a vedere nella foto?

Questo test serve a tenere allenato il proprio cervello, organo di cui dobbiamo tenere viva la memoria, l’attenzione, la percezione, la concentrazione e capacità linguistica. Il cervello cambia radicalmente dall’inizio della vita, per questo è estremamente importante tenerlo in allenamento. In un tempo di 15 minuti, quanti animali riuscite a distinguere nella foto qui sopra?

L’illusione ottica è quella illusione visiva che ci porta a percepire la realtà in modi diversi, utilizzando metodi come colori, forme o come nel caso di questa immagine in cui sono stati nascosti sedici animali.

Questa immagine ha generato tantissime discussioni: c’era chi sosteneva che in realtà ci fosse un elefante, chi ha detto di averci visto un cane, un topo e un gatto. La verità è che gli animali nascosti potrebbero essere addirittura 16. Cominciamo da quelli più visibili: abbiamo un elefante, un topo, un gatto, un cane e un asino.

All’interno ci sono anche altri un po’ più difficili da notare, come il serpente, il coccodrillo, il delfino, il pesce, la tartaruga e la zanzara.

E se proprio volete esagerare, ci sono ancora altri cinque, che solo qualcuno con uno sguardo attento è in grado di notare: un gamberetto, una gallina, una testa di un uccello, un castoro e un pesce spada.