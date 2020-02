Test animali, quello che riuscirete a scorgere per primo tra le otto sagome nascoste e sovrapposte in figura vi saprà dire chi siete veramente.

In molti test animali ed altri esseri non umani la fanno da protagonisti. Ci viene proposto infatti di interagire proprio con delle figure di animali. In particolare in quello in questione il quesito a noi rivolto riguarda il riconoscerne uno per primo fra gli otto diversi riportati in foto. La risposta data ovviamente fornirà quello che è un quadro preciso del corredo di pregi ed anche difetti emozionale che ci è proprio. Del resto l’accostamento tra gli animali e l’uomo, o la natura umana, è un qualcosa di frequente sin dall’epoca antica. Tigri, serpenti, leoni, cani, gatti e quant’altri hanno sempre raffigurato delle specifiche qualità o dei tratti negativi tipici del comportamento dell’uomo. In questi test psicologici che presuppongono la loro presenza, dare una precisa risposta in merito a quale animale vediamo per prima in una immagine fatta di sfumature e di contrapposizioni risulterà quindi assai indicativa.

LEGGI ANCHE –> Test personalità: la prima cosa che vedi rivela chi sei

Test animali, la scelta è tra gli otto nascosti in foto

Ci sono in tale raffigurazione un koala, una giraffa, un elefante, una papera, un gatto, un gufo, un maiale ed un orso.

Se si nota il koala, allora saremo molto probabilmente degli individui dotati di grande dolcezza. Sappiamo come fare per veicolare il nostro affetto ed al contempo potremmo avere comunque qualche difficoltà nell’interagire con gli altri. Colpa magari di una eccessiva timidezza. Con la giraffa parliamo invece di un individuo modesto ed umile, Anche in presenza di ambizioni e di aspirazioni da perseguire, sappiamo restare con i piedi per terra, consapevole dei nostri limiti. La finsionomia di questo mammifero esotico è esplicativa in tal senso. Un elefante invece simboleggia il peso dei sogni, e la forza e la determinazione nel perseguirli. Anche qui la stazza raffigura tali qualità. La papera: parliamo qui di tranquillità mista ad agitazione interiore. La prima sensazione è prettamente esteriore, l’altra è tipica del nostro io e soli in pochi ne sono a conoscenza.

LEGGI ANCHE –> Test personalità | al termine conoscerai davvero chi sei FOTO

Il gatto è scaltro, il maiale un combattente

Il gatto. Animale misterioso, ma anche curioso e fortemente autonomo. Rappresenta la scaltrezza, per cui saremo individui difficilmente ingannabili e semmai abili a manipolare certe situazioni a proprio vantaggio. Al tempo stesso non ci manca la capacità di sapere mostrare affetto verso chi lo merita. Il gufo. Anche questo rapace è intrigante, per la calma ed al tempo stesso la spregiudicatezza nel sapere agire. Mai di impulso, ma sempre progettando e programmando. Il maiale. Indica versatilità, astuzia ed adattabilità. L’apparenza inganna: ad una indole calma fa da contraltare uno spirito da combattente. E chiude l’orso. Ovvero un misto di concretezza, dolcezza, mansuetudine e vigore. E voi che animale avete visto per primo tra questi?

LEGGI ANCHE –> Test della personalità | ogni fiore indica doti e difetti | quale scegliete