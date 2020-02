Un uomo di 45 anni avrebbe ucciso davanti alle figlie la propria ex compagna a Sorso, in provincia di Sassari, nella serata di sabato.

Sassari, terribile femminicidio: uomo accoltella la ex compagna e davanti le figlie abbandona il corpo in casa di un amico

Terribile femminicidio a Sorso, comune in provincia di Sassari, nella serata di sabato 15 febbraio. Un uomo di 45 anni, Francesco Baingio Douglas Fadda, avrebbe ucciso a coltellate la sua ex compagna, Zdenka Krejcikova, una 41enne originaria della Repubblica Ceca. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, l’uomo, nonostante il divieto di avvicinamento che gli impediva di entrare nel paese sardo, ha avvicinato la donna con cui aveva avuto una relazione in passato. I due hanno iniziato a litigare davanti alle due figlie di 11 anni della vittima e, al culmine della lite, Fadda avrebbe estratto un coltello colpendo la donna. Prima che potessero intervenire i soccorsi, come riporta Fanpage, Fadda ha caricato in auto la vittima ferita e le bambine ed è fuggito verso la casa di un amico che non si trovava nell’abitazione. Sfondata la porta, il 45enne avrebbe abbandonato il corpo di Zdenka sul divano che è deceduta per dissanguamento. Sentiti i rumori, i vicini hanno lanciato l’allarme, ma i soccorsi una volta arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 41enne. Fadda, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato qualche ora dopo dai carabinieri, riporta Fanpage, dopo un inseguimento durato circa mezz’ora. Gli uomini dell’Arma, che hanno rinvenuto nel bar e sequestrato il coltello, stanno adesso indagando per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

