Silvia Provvedi, incinta di una bambina che nascerà a giugno, a Verissimo, ha ricevuto la toccante lettera della sorella gemella Giulia.

In poco più di un anno, la vita di Silvia Provvedi è completamente cambiata. Era la fine del 2018 quando Silvia, nella casa del Grande Fratello Vip, chiudeva definitivamente il capitolo Fabrizio Corona.

All’epoca, prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, Silvia aveva detto addio a Corona e aveva cominciato a frequentare Giorgio De Stefano che è poi diventato ufficialmente il suo fidanzato e con cui vivrà l’esperienza di diventare genitori. Al suo fianco, tuttavia, Silvia può contare anche sul totale appoggio della sorella Giulia che le ha scritto una toccante lettera.

La lettera di Giulia alla sorella Silvia Provvedi incinta

Durante l’intervista che Silvia Provvedi ha rilasciato ai microfoni di Verissimo, Giulia ha scritto e letto una bellissima lettera alla sorella che a giugno la renderà zia di una bambina.

«Ho appena iniziato a scrivere e sto già facendo fatica a non piangere. Sono davvero emozionata e commossa pensando a quella vita che stai portando dentro di te. Sei così tenera, sono fiera di te perché sei una giovane donna forte, sensibile, determinata, onesta e dolcissima. Ogni volta che hai sofferto, hai saputo rialzarti» – scrive Giulia a Silvia – «Penso anche a nostra nonna, a cui volevamo tanto bene: sei come lei, con un cuore immenso, pieno d’amore e positività. Sono sicura che le sarebbe piaciuto tantissimo diventare bisnonna. Oggi capisco che mi hai reso la sorella più felice e fortunata del mondo. Sarai una mamma dolce, forte, amorevole e comprensiva, sempre presente per i tuoi figli, come ci hanno insegnato mamma e papà. Voglio rimanere sempre al tuo fianco, sono pronta a condividere con te tutto ciò che la vita ci riserverà, sono sicura che sarà meraviglioso».

«La amo alla follia, la mia sorella pazza: è un vulcano, pura e genuina», ha poi commentato Silvia.