Pisa, scoppia l’airbag a seguito di un incidente stradale: muore un bambino di due mesi

Avrebbe compiuto due mesi proprio oggi, il bambino deceduto nella serata di ieri, domenica 16 febbraio, a Pisa in seguito ad un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Municipale, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Corriere Fiorentino, il piccolo nel pomeriggio si trovava in auto, con i genitori ed il fratellino, quando l’auto è rimasta coinvolta in un incidente fra almeno tre vetture. Nell’impatto, l’airbag del veicolo, su cui viaggiava il bimbo, è scoppiato travolgendo quest’ultimo che era stato messo nell’ovetto posto sul sedile anteriore. Il bimbo è stato trasportato in ospedale, dove gli sono stati riscontrati un trauma cranico e ed uno toracico gravissimi. Nonostante i tentativi dei medici del nosocomio toscano di salvargli la vita, il piccolo di due mesi è deceduto in serata a seguito delle gravi ferite riportate. Come riferisce Il Corriere Fiorentino, sull’auto vi erano il padre della vittima alla guida e la madre con un altro figlio seduti sul sedile posteriore. La famiglia sarebbe di origine albanese, ma da molto tempo sarebbe residente in provincia di Pisa. Adesso la Polizia Municipale sta effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

