La campagna elettorale per eleggere il nuovo sindaco di Roma parte forte: Salvini attacca la legge sull’aborto puntando il dito sugli stili di vita

Pensare che nel 2020 sia messo in discussione l’aborto. Accade anche questo nel dibattito politico italiano: “Non è compito mio dare lezioni di morale, è giusto che sia la donna a scegliere. Però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile per il 2020”. Così Matteo Salviniha parlato dell’afflusso di donne non italiane che chiedono l’interruzione di gravidanza nei pronto soccorso: “Ci sono immigrati che hanno scambiato i pronto soccorso per un bancomat sanitario per farsi gli affari suoi senza pagare una lira. È ora di smetterla che ci siano migliaia di cittadini non italiani che hanno preso il pronto soccorso come l’anticamera di casa loro. Io dico che la terza volta che ti presenti paghi”, ha detto il leader della Lega durante la manifestazione di Roma che apre la campagna elettorale in vista del rinnovamento del Campidoglio: “Delle infermiere del pronto soccorso di Milano mi hanno segnalato che ci sono delle donne che si sono presentate per la sesta volta per una interruzione di gravidanza. Non entro nel merito di una scelta che compete solo alla donna. Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale o di etica a chiunque, è giusto che sia la donna a scegliere per sé e per la sua vita. Però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile per il 2020″.

Salvini attacca: bisogna spiegare come ci si comporta

Conclusa la manifestazione, mentre lasciava il Palazzo dei Congressi di Roma, Salvini ha sentito il bisogno di precisare: “Se ritengo che le donne che abortiscono siano incivili? Se si arriva alla settima interruzione di gravidanza significa che si sbaglia stile di vita. Sono d’accordo con i medici che dicono che la donna è libera di scegliere ma se in poco tempo si viene a chiedere la settima interruzione di gravidanza… bisogna spiegarle come ci si comporta”. E ancora: “Io rispetto il diritto di scelta di tutte le donne, ma la settima è un rischio per la salute”.

